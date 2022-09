Quattro le auto coinvolte nel tamponamento che si è registrato questa sera, giovedì 8 settembre, sulla Strada Statale 17, dopo la galleria all’altezza del bivio per Baranello.

Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che, per fortuna, non ha fatto registrare feriti. Solo un grosso spavento per i conducenti delle auto.

Sul posto i Carabinieri a cui toccherà capire come siano andate le cose ed i Vigili del fuoco.