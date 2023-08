Tamponamento nel tratto molisano dell’A14: in ospedale una madre e i tre figli

Sono 4 i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli nella mattina di oggi, lunedì 21 agosto, a seguito di un tamponamento avvenuto poco dopo le 11.30 sull’A14 tra lo svincolo Termoli e lo svincolo di Vasto Sud in direzione Pescara, in territorio di Montenero di Bisaccia. Due le auto rimaste coinvolte nell’impatto. Su una delle due vetture viaggiava una famiglia. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del Molise con i volontari della Misericordia giunti in Ambulanza che hanno provveduto a trasportare in ospedale la mamma con i tre figli. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Vasto.