Incidente questa sera (10 dicembre) nei pressi di Montaquila, dove si è verificato un tamponamento tra due auto. Una è finita nella cunetta, un’altra si è ribaltata sulla carreggiata. Nessuno dei due conducenti è rimasto ferito in modo grave. Sul posto il 118 che ha prestato i soccorsi e i Carabinieri per i rilievi. Traffico rallentato e deviato con rallentamenti sulla statale 158 per Castel di Sangro.

