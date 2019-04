Tamponamento a catena lungo la SS 85, traffico in tilt

MACCHIA D’ISERNIA

Si è verificato poco fa (ore 19,15 circa) un tamponamento a catena lungo la SS 85, in agro di Macchia d’Isernia, all’altezza dell’autosalone Di Risio. Da quanto si apprende sarebbero tre le auto coinvolte. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha provveduto a soccorrere alcuni automobilisti rimasti feriti, anche se le loro condizioni non sembrerebbero essere gravi. Sconosciute le cause all’origine del sinistro, al vaglio dei carabinieri accorsi sul posto. Traffico rallentato lungo la strada per meglio consentire le operazioni di soccorso.

Seguono aggiornamenti