Tamponamento a catena lungo la SS 17, due feriti (FOTO)

Un tamponamento a catena è avvenuto pochi minuti fa (intorno alle 16 di oggi, venerdì 2 novembre) lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 214.725 in agro del comune di Guardiaregia. All’altezza della rotatoria di Guardiaregia, sulla rampa per lo svincolo Isernia – Campobasso, si sono scontrati tre veicoli: una Croma, un Suv e una Lancia Ypsilon. Il bilancio è di due feriti, le cui condizioni non sono preoccupanti, trasportati immediatamente presso il Cardarelli di Campobasso per le cure del caso. Sul posto le ambulanze del 118, i Carabinieri di Bojano e il personale dell’Anas.

La causa dell’incidente è da ricerca nell’asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge che stanno interessando in queste ore la nostra regione.