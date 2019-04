ISERNIA

Tamponamento lungo Viale dei Pentri a Isernia, all’altezza della caserma dei carabinieri, nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 12 aprile. Coinvolte tre auto, ma fortunatamente gli occupanti delle stesse non hanno riportato conseguenze. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Traffico in tilt per circa mezz’ora con lunghe code in direzione San Lazzaro.