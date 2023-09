Tamponamento a catena da brividi in galleria, caos traffico

Un tamponamento a catena fra auto all’interno della galleria Lama Bianca, alle porte di Campobasso in direzione Isernia, sta creando molti disagi alla circolazione. Esattamente l’incidente è avvenuto al chilometro 130,300 della Statale 87.



Le notizie sono ancora frammentarie ma sembra che non dovrebbero esserci gravi problemi agli occupanti delle auto che comunque hanno dovuto subire un grande spavento anche perché gli impatti sono avvenuti all’interno della galleria.



In questo momento (ore 17:30 del 28 settembre) sono al lavoro forze dell’Ordine e personale tecnico dell’Anas per soccorrere i conducenti coinvolti e ripristinare la viabilità che ha subito forti rallentamenti. tanto da rendere necessario chiudere temporaneamente la galleria e predisporre una deviazione sulla Strada Provinciale 53 tra lo svincolo per l’ospedale e quello del bivio di Busso.