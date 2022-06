Tamponamento a catena alle porte di Campobasso, traffico rallentato

Violento tamponamento nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 giugno, intorno alle 17.30, alle porte di Campobasso, precisamente all’imbocco della Strada Statale 647. Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate tre auto: con molta probabilità a causare il sinistro è stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Per fortuna nessuna conseguenza seria per gli occupanti delle auto che sono stati medicati dai sanitari del 118 giunti prontamente sul posto. Se la sono cavata con escoriazioni e tanto spavento.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Municipale e i Carabinieri.

Il traffico ha subito lievi rallentamenti in entrambe le direzioni.