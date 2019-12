Talenti e Artisti molisani, consegnato l’incasso della serata benefica

REDAZIONE

Pomeriggio da ricordare e pieno di emozioni per la compagnia Teatrale dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani che ieri sera non ha voluto mancare alla cerimonia di consegna avvenuta presso la sede dell’Associaizone Shomer in Via Muricchio a Campobasso, della commedia teatrale ” 48 u Muort che parla” andata in scena al Teatro Savoia di Campobasso, lo scorso 15 Dicembre 2019.

A pochi giorni dall’evento, una grande emozione per tutti i presenti che hanno portato a temine una vera e propria “missione” iniziata lo scorso mese di Settembre quando proprio l’Associaizone Shomer ha contattato l’Associazione Talenti e Artisti Molisani chiedendo di aiutare, tramite un evento, tutti i ragazzi che quotidianamente frequentano i laboratori post scolastici con grandi difficolta’; parole cariche di signficato sono state espresse da don Giuseppe Romano in rappresentanza della Caritas e da Giovanna Terzano coordinatrice delle attivita’; ha voluto, inoltre, portare i saluti di tutti i componenti dell’Associaizone Talenti e Artisti Molisani anche il Presidente Michele Falcione che ha esternato tutta la soddisfazione per essere riuscito nell’intento di aiutare i ragazzi con disagio sociale ed inviatando ad investire una parte della somma con l’acquisto attrezzature informatiche di ultima e la’ltra aprte con l’iscrizione dei ragazzi presso le societa’ sportive per inserire i ragazzi nel mondo dello sport. Un sentito ringraziamento lo ha poi rivolto a tutti glia ttori amatoriali incomiabili per l’impegno profuso e per la bravura con cui hanno saputo veicolare la commedia in dialetto campobassano scritta, diretta ed interpetata da paola Mariano, anch’essa presente alla cerimonia e visibilmente commossa.

A fine cerimonia , il momento meno Istituzionale, con lo scambio degli auguri tra i presenti e tra i componenti di due Associaizoni che hanno dimostrato come fare rete porta sempre risultati eccellenti, che lasciano nel corso del tempo tracce indelebili, non solo tangibili, ma nel cuore di chi ha voluto donare il proprio tempo a chi vive nel disagio piu’ assoluto.