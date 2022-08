Tajani: “Dal Molise il riscatto del sud”. Cesa: “Migliorare la viabilità”

Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha presentato liste e candidati. Il segretario dell’Udc, Cesa, correrà sull’uninominale della Camera: “Lavoro, spopolamento e viabilità il mio impegno per il Molise”

“È la squadra migliore che potessimo avere composta da uomini e donne del fare. Nel Molise, Forza Italia ha sempre avuto grandi risultati e puntiamo a fare qui il miglior risultato in Italia”.

Parte forte la deputata uscente, in corsa al proporzionale della Camera (con Armandino D’Egidio in quota Forza Italia) Annaelsa Tartaglione, presentando i candidati azzurri al Centrum Palace di Campobasso alla presenza del coordinatore nazionale, Antonio Tajani, e altri autorevoli esponenti del partito, tra cui l’europarlamentare Aldo Patriciello.

Per il centrodestra i candidati in Molise sono: al maggioritario della Camera Lorenzo Cesa, al maggioritario del Senato Claudio Lotito. Per Forza Italia, invece, i candidati sono: al proporzionale della Camera Annaelsa Tartaglione e Armandino D’Egidio e al proporzionale del Senato Nicola Cavaliere.

“Vogliamo continuare ad essere il primo partito dopo le Regionali – ha esordito Tajani – e dal Molise vogliamo che riparta il riscatto del sud. Non assistito, ma protagonista con infrastrutture moderne e competitive e le bellezze che hanno tutte le regioni italiane. Con Aldo (Patriciello, ndr) abbiamo difeso in Europa la dieta mediterranea e l’agricoltura attraverso la Pac oltre ad aver approntato progetti seri per togliere i fitofarmaci preferendo l’evoluzione assistita che rende le piante più resistenti a fitofarmaci e alla siccità. Abbiamo ottenuto risultati concreti per la pesca con il contributo per il carburante”.

Contro il caro-bollette, serve un “decreto ristori per famiglie e imprese e una posizione molto forte a Bruxelles per bloccare la borsa virtuale di Amsterdam dove si fissa il prezzo. Noi siamo per sanità di prossimità con tanti punti di riferimento per ogni territorio e vogliamo che ci sia uno sconto sostanzioso per chi paga subito i debiti con lo Stato. Puntiamo a conquistare chi non va a votare – ha chiosato – mettendo in campo cose concrete”.

Il segretario nazionale dell’UdC, Cesa, dal canto suo e tirando dritto sulla questione dei candidati “paracadutati” da altri territori di cui è stato indicato come esempio, ha assicurato di “farci carico in Parlamento in maniera molto seria dello spopolamento delle aree interne del Molise, specialmente sul fronte dei giovani e della viabilità. Questo è il mio impegno. E lo dobbiamo fare – ha concluso – con atti concreti”. (adimo)