Taglio piante e vegetazione invasiva, il comune interviene (a costo zero) dopo le tante lamentele

L’argomento è di quelli noti: il taglio e lo sfalcio di piante e vegetazione invasiva sul territorio comunale, al centro di numerose segnalazioni – in primis sui social – da parte dei cittadini di Campobasso. Una questione che, soprattutto in determinati periodi dell’anno, costringe il comune ad una vera e propria corsa contro il tempo per mantenere situazioni di decoro, tra soluzioni tampone ed interventi programmati. Uno di questi, riguarda l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse volta “al servizio taglio piante e rimozione materiale legnoso sul territorio”. Una operazione a titolo gratuito e ad impatto zero sulle casse comunali andata a buon fine, raccolta da una ditta di Vinchiaturo, che si occuperà anche della messa in sicurezza delle zone che saranno di volta in volta individuati e comunicati dal Servizio Verde Pubblico.

Lavoro sinergico, così spiegato da Palazzo San Giorgio. “Si rende necessario – si legge – procedere al taglio di vegetazione invasiva costituita da arbusti, nonché di alberature morte o pericolanti individuate sul territorio comunale e lungo tutte le strade comunali. Il taglio in questione avverrà a titolo non oneroso, con acquisizione gratuita in favore del soggetto affidatario”.