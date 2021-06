Taglio erba e pulitura aree private, l’Avviso di d’Apollonio

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha firmato questa mattina un Avviso avente ad oggetto «Disposizioni per l’esecuzione di attività di taglio erba, profilatura di siepi e rami di alberi, pulitura delle aree private confinanti con strade comunali e vicinali». Nella premessa a tale atto si evidenzia che negli scorsi anni, all’interno del territorio comunale, è stata rilevata, durante la stagione estiva, la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari avevano tralasciato qualsiasi intervento di manutenzione, con la crescita non controllata di vegetazione spontanea e conseguente pericolo anche per la viabilità veicolare e pedonale, a causa della mancata regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale o per la presenza di rovi che invadevano la sede stradale.Nell’Avviso si pone in rilievo come le situazioni di incuria e cattiva manutenzione sopra descritte siano state rilevate anche nelle zone residenziali e possano favorire la proliferazione di animali in genere e, in particolare, di ratti, serpi e insetti nocivi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi con accumuli di materiali vegetali. L’abbandono di tali materiali e l’incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni.

Nel medesimo atto, il sindaco ricorda che le fattispecie sopra esposte sono disciplinate dal «Regolamento comunale di polizia rurale», facendo presente che i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi sono tenuti al rispetto delle norme di tale Regolamento, in particolare degli articoli 6 e 14:𝐀𝐑𝐓. 𝟔 – 𝑷𝒖𝒍𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒍𝒕𝒊. – 𝐈 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐭𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢, 𝐝𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐞𝐝 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐨𝐟𝐢 𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐬𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚. 𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚 𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐞 𝐜𝐡𝐞, 𝐩𝐮𝐫 𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐜𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐞𝐫𝐛𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐚𝐢 𝐥’𝐚𝐥𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐦 𝟒𝟎.𝐀𝐑𝐓. 𝟏𝟒 – 𝑨𝒍𝒃𝒆𝒓𝒊 𝒆 𝒔𝒊𝒆𝒑𝒊 𝒍𝒖𝒏𝒈𝒐 𝒍𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂. 𝑹𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒓𝒂𝒎𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆́𝒔𝒊. – 𝐈 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐩𝐢 𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐢 𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢, 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞/𝐨 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐝 𝐮𝐬𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐞𝐠𝐠𝐢𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐝𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞. 𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐞𝐬𝐢̀ 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐚 𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐫𝐚𝐦𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐝𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞.

L’Avviso, inoltre, rende noto che sono state emanate direttive affinché la Polizia municipale effettui, nell’immediato e con continuità, accurati controlli per verificare il rispetto delle previsioni regolamentari in oggetto. In caso di inosservanza sarà applicata la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 35 del citato regolamento comunale.In caso di inadempienze che comportino accertate situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, ovvero di grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il Comune si riserva di adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli articoli 50 e 54 del T.U. 267/2000, e, in caso di ulteriore inadempimento, a provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui i responsabili siano incorsi.L’AVVISO è consultabile al link del sito web istituzionale del Comune di Isernia :

http://comuneisernia.asitechspa.it/index.php/avvisi-dal-comune/549-avviso-disposizioni-per-l-esecuzione-di-attivita-di-taglio-erba-profilatura-di-siepi-e-rami-di-alberi-pulitura-delle-aree-private-confinanti-con-strade-comunali-e-vicinali