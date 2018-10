Taglio di legna abusivo in area demaniale, denunciato per furto un casertano

CASTELPIZZUTO

Denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo della provincia di Caserta per furto di legna in area demaniale. L’operazione è stata messa in atto dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Monteroduni, nell’ambito delle attività di tutela del patrimonio forestale e ambientale. La pattuglia a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi in una località del comune di Castelpizzuto ha constatato che era in corso un vero e proprio taglio boschivo di piante ad alto fusto di cerro. Dagli accertamenti svolti dai militari con l’ausilio di strumenti tecnici si è accertato che l’impresa boschiva aveva effettuato il taglio su suolo demaniale e in assenza delle previste autorizzazioni. Conseguentemente nei confronti del titolare dell’impresa è scattata una denuncia per furto.