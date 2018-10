Taglio dell’erba lungo la Tangenziale Est, si viaggia a senso unico alternato

CAMPOBASSO

A partire da stamane lungo la Tangenziale Est si viaggia a senso unico alternato per consentire agli operatori di tagliare l’erba accumulatasi ai lati della carreggiata. Una sorpresa per i tanti automobilisti che nelle ore di punta, alle 8 e alle 13, si sono ritrovati incolonnati nel traffico accumulando così un po’ di ritardo per recarsi al lavoro o per accompagnare i propri figli a scuola. Si sarà trattato sicuramente di un intervento urgente che, nonostante abbia causato qualche disagio a chi quotidianamente percorre l’arteria, è utile comunque a garantire la sicurezza della circolazione. I lavori sono tuttora in corso (ore 17,14) e lungo la tangenziale sono stati installati i semafori mobili.