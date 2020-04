Taglio della legna, «consentiti gli spostamenti». C’è l’ordinanza

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, il provvedimento riguarda lo spostamento, all’interno del proprio comune o verso altri comuni, da parte dei proprietari e dei detentori di aree boschive per la raccolta o il trasporto della legna secca. In particolare sarà consentito lo spostamento a tutti coloro che devono recarsi presso i propri terreni per effettuare il taglio della legna. «Lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per il raggiungimento da parte dei proprietari e dei detentori di aree boschive può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni: che sia finalizzato esclusivamente alla raccolta o al trasporto della legna secca; che avvenga dalle ore 7,00 alle ore 20,00; che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare. 2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di dichiarare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività di cui all’a lett. a) del medesimo comma e gli estremi del titolo che ne legittimano l’utilizzo».