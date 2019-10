Taglio del nastro per la sede del Sae 112 Onlus

REDAZIONE TERMOLI

E’ stata inaugurata questa mattina, 27 ottobre, la sede dell’associazione SAE 112 Onlus che sorge nello stabile officina dell’ex istituto tecnico Nautico di Termoli ormai chiuso da diverso tempo. Un grande momento per un’organizzazione che è sempre in prima linea per assistere i cittadini. E’ stata anche una occasione per far conoscere la fondamentale attività dei volontari che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo a favore della popolazione anche in caso di calamità ed emergenza oltre al loro supporto per i grandi eventi fino alle manifestazioni sportive e musicali. Presenti anche le istituzioni con gli assessori Barile e Ciciola, la consigliera comunale Fernanda De Guglielmo e Antonio Franzese. Presente anche il funzionario della Protezione civile molisana, Angelo Del Gesso e il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli.