Taglio dei vitalizi, c’è la firma di Mattarella

Il presidente della Repubblica ha firmato la Finanziaria che prevede la riduzione dei trasferimenti alle Regioni che non riducono le pensioni

C’è la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Legge di Bilancio che ora passa all’esame del Parlamento. Nell’ultima versione spunta la maxi sforbiciata alla Regioni che non dovessero adeguarsi al taglio ai vitalizi di presidenti e consiglieri regionali. Lo prevede l’ultimo testo, all’articolo 76: Si procederà al taglio dei trasferimenti se i vitalizi non saranno ridotti entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio o “sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie”. Per il Molise potrebbe nascere un problema, perchè la legge c’è, approvata a fime maggio, ma il taglio è stato spostato al 1° dicembre, in pratica l’ultimo mese del 2019. Uno stratagemma o una furbata per far prendere qualche mese di pensione in più al centinaio di beneficiari delle pensioni della Regione Molise, tra ex consiglieri, assessori, presidenti e loro eredi. Il passo successivo ancora in corso sarà quindi quello della rideterminazione delle somme. Infatti, assegni e trattamenti previdenziali non scompariranno del tutto, ma dovranno essere ricalcolati secondo i criteri ed i parametri stabiliti nell’accordo Stato-Regioni sottoscritto qualche settimana fa dai governatori e dal ministro Fraccaro: mediamente il taglio sarà del 20 percento. Un risparmio concreto per le casse del bilancio regionale se si considera che, attualmente, la voce sul capitolo è pari a circa 4.2 milioni di euro per erogare 80 assegni a cui si aggiungono poco meno di 30 reversibilità. Soldi che andranno al sociale, a meno che non arrivino eventuali ricorsi da parte degli ex consiglieri regionali, che già lanciano accuse di incostituzionalità. Infatti, le quote eccedenti ai tagli saranno congelate per i prossimi per tre anni, in modo da coprire proprio le possibili soccombenze in sede di giudizio.