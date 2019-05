Taglio ai vitalizi, seduta speciale il 28 maggio

L’argomento vitalizi sarà al centro di una seduta del Consiglio regionale in programma martedì 28 maggio. Lo ha stabilito ieri mattina la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari riunita per discutere il programma dei lavori consiliari nel prossimo post elezioni. Sull’argomento ha relazionato il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, relatore in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, per il recepimento dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni per la rideterminazione dei vitalizi.

Micone, insieme al governatore Toma, sull’argomento ha presentato una proposta di legge avente ad oggetto “Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi”, ha chiesto in proposito il ritiro delle proposte precedentemente presentate dai gruppi consiliari del M5S e del Pd, per accelerare e facilitare l’iter della proposta. Su questa richiesta i rappresentanti dei due gruppi si sono riservati di decidere sul ritiro delle rispettive proposte e sull’opportunità di convogliare la discussione solo sul testo concordato con le altre Regioni, concordando però sull’opportunità di procedere all’approvazione del testo normativo entro il 30 maggio. Nella

stessa seduta, inoltre, si procederà anche all’elezione del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente regionale (tramite estrazione a sorte), nonché alle nomina e alle designazioni, di competenza del Consiglio stesso, dei rappresentanti della Regione Molise in enti ed organismi da essa dipendenti, in scadenza o già scaduti. Infine si è stabilito di programmare, nella seduta di martedì 4 giugno la discussione interamente dedicata al question time.