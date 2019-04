Taglio ai vitalizi: accordo nella Conferenza Stato-Regioni, entro fine maggio le leggi

Raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni per il taglio dei vitalizi anche ai consiglieri regionali. Ne ha dato notizia ieri sera, in una nota, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. «L’intesa che abbiamo proposto e che è stata accolta dalle Regioni prevede, sul modello di quanto già fatto dalla Camera e dal Senato, di applicare il metodo contributivo anche ai consiglieri regionali per tutti gli assegni, diretti, indiretti e di reversibilità. Con quest’accodo – sottolinea il ministro – saniamo una situazione inaccettabile applicando finalmente a tutti i politici le stesse norme che valgono per i cittadini. È prevalso il buonsenso, ora le Regioni approveranno entro fine maggio le leggi per applicare il taglio. È un risultato storico: finalmente riavviciniamo le istituzioni ai cittadini con una riforma che cancellerà per sempre i vitalizi dei consiglieri regionali e consentirà di risparmiare 150 milioni di euro in 5 anni», conclude Fraccaro.