Tagliati alberi secolari in via Garibaldi per il rifacimento dei marciapiedi

Alberi secolari abbattuti senza colpo ferire. Per il rifacimento dei marciapiedi e la riqualificazione dell’intera area. Operazione che ha suscitato l’indignazione di alcuni cittadini che hanno segnalato la cosa alla nostra redazione. Facendo notare come in passato, anche quando venivano tagliati alberi per la pubblica incolumità, chi ora ricopre ruoli di governo, si affannava ad accusare, a colpi di post, e a puntare il dito contro la precedente amministrazione. Oggi, invece, dall’assessore al ramo nessun intervento. L’operazione potrebbe anche essere condivisibile dal punto di vista del decoro urbano, ma per i cittadini si sarebbe potuto fare qualcosa in più per salvare quegli alberi e soprattutto qualcuno si sarebbe aspettato l’intervento dell’assessore competente, considerate le sue posizioni del passato.

Ad ogni modo i lavori di riqualificazione dei marciapiedi interessano il tratto finale di via Garibaldi e prevedono il rifacimento del fondo con le betonelle, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sostituzione di 12 pini con nuove e più idonee essenze.

Il nuovo marciapiede prevede la presenza di nuove e più ampie aiuole per ospitare i nuovi alberi che sostituiranno quelli che verranno tagliati, prediligendo specie più adatte, di tipo ornamentale e di dimensioni tali da essere normalmente adattate agli spazi disponibili, recuperando le condizioni minime di transito, oggi del tutto inesistenti, anche per i diversamente abili.

Prossimamente i lavori di rifacimento dei marciapiedi interesseranno alcuni tratti in via Roma.

Foto: Fulvio Iorio