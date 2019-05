Tagli ai vitalizi per gli ex consiglieri, approvata la legge

In tempo utile prima del termine previsto del 30 maggio, il Consiglio regionale del Molise ha approvato all’unanimità ieri pomeriggio la proposta di legge riguardante “Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi” per gli ex consiglieri e assessori regionali.

La proposta presentata in aula dal governatore Donato Toma e dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, licenziata all’unanimità dalla prima commissione regionale, aderisce alle indicazioni contenute nella legge di bilancio 2019, che stabilisce per le Regioni la rideterminazione della misura degli assegni e dei trattamenti previdenziali maturati prima del 2012, secondo i criteri ed i parametri adottati dall’intesa Stato-Regioni. Una norma che inciderà mediamente del 20 per cento sul montante dei vitalizi che è pari a 4,2 milioni l’anno, i cui risparmi attraverso un emendamento presentato dal capogruppo pd Micaela Fanelli andranno a compensare i tagli ai servizi sociali. Una proposta che ha trovato favorevole il presidente della quarta commissione Filomena Calenda che, in aula, ha chiesto una destinazione dei risparmi indirizzata proprio per il trasporto dializzati e per il pagamento delle spettanze pregresse agli ex lavoratori Ittierre.

Da parte dell’associazione Ex consiglieri regionali della Regione Molise accuse di incostituzionalità sulla norma appena approvata, sulla quale peseranno i ricorsi provenienti anche dalle altre regioni che hanno approvato la riduzione (ieri anche Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Friuli venezia Giulia e Lobardia hanno legiferato in proposito). Il provvedimento ora sarà inviato al Dipartimento affari regionali e le autonomie di Palazzo Chigi ed avrà effetti dal 1 dicembre 2019. Proprio su quest’ultima data il Movimento Cinque Stelle ha puntato l’attenzione provocando frizioni con la maggioranza, presentando un emendamento che anticipava tale data al 1 luglio 2019, chiedendo in aula il voto per appello nominale. Un’anticipazione – ha dichiarato il capogruppo pentastellato Andrea Greco – che avrebbe fatto recuperare quasi 500 mila di euro alle casse regionali. Un emendamento bocciato dalla scure della maggioranza attraverso la dichiarazione di voto del governatore Toma che ribadendo il voto favorevole all’intera norma, ha voluto sottolineare le ragioni della data inserita nella legge.