Tagli ai rimborsi 118, protesta degli operatori. “Così non ce la facciamo” (LA DIRETTA)

Sit in di protesta questa mattina 22 ottobre davanti alla sede del consiglio regionale del molise da parte degli operatori volontari del servizio di emergenza 118 e dei rappresentanti della associazioni e organizzazioni che si occupano del trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Motivo della protesta è il nuovo regolamento che disciplina i rapporti in convenzione con le organizzazioni stesse deliberato del Direttore Generale dell’Asrem che prevede il taglio di oltre il 50% dei rimborsi destinati agli operatori volontari del servizio di emergenza 118 che rischia di rendere economicamente insostenibile la loro attività. “Hanno emanato questo avviso pubblico con un taglio delle spese che noi non possiamo sostenere. Prima erano 51 euro a turno adesso siamo scesi a 22, ci sono tagli alle ambulanze e al gasolio – hanno affermato gli operatori sanitari – siamo qui per manifestare i nostri problemi. Ci auguriamo di risolvere questa situazione. L’Asrem ha risparmiato 700 milioni di euro. Noi adesso non ce la facciamo più”.

Tagli ai rimborsi 118, protesta degli operatori. "Così non ce la facciamo"