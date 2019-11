Tac rotta al San Timoteo, pazienti “dirottati” in altri ospedali

REDAZIONE TERMOLI

Sono stati destinati in altre strutture ospedalieri i pazienti che da ieri avevano prenotato una Tac all’ospedale San Timoteo di Termoli. La causa riguarda la rottura del macchinario avvenuta nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Un disservizio che ha costretto l’azienda sanitaria al trasferimento delle prenotazioni e delle urgenze in altri presidi ospedalieri del Molise e di fuori regione per permettere ai pazienti di sottoporsi all’esame diagnostico. Il macchinario, intanto, verrà sottoposto a riparazione e verifica sperando che torni a funzionare nel minor tempo possibile.