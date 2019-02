Tabù da sfatare: Lupi mai vincenti a Pineto. E quel brutto 3-0 da vendicare…

Pineto-Campobasso vale un bel pezzetto di playoff. Inseguitore e inseguito: difficile stabilire chi abbia più peso addosso, anche se avere un tesoretto-vantaggio di tre punti non è poco. Tanti sono quelli che separano le due squadre. Paragonandola a una sfida di alto livello può essere una sorta di Atalanta-Milan per la Champions. Fate voi chi sia la bergamasca e chi la meneghina. Il match di oggi mette in palio roba pesante non solo in termini di classifica ma anche di testa: sia Amaolo che Bagatti parlano di partita quasi fondamentale per il bagaglio che può portare in dote a livello psicologico.

STATISTICHE DA SOVVERTIRE. Si annuncia dunque battaglia. Anche se poi ci sono ancora dieci gare, questo crocevia profuma di spareggi. Servirà l’elmetto, per dirla alla Gattuso. Per i Lupi c’è pure un tabù da sfatare: nelle ultime due stagioni e mezza, cioè in cinque incontri, si è racimolato un solo pareggio a fronte di quattro sconfitte. Nel 2016/ 2017 doppio ko con Novelli (il secondo gli fu fatale). L’anno scorso fu Masecchia a prendere un punto in Abruzzo mentre al ritorno Foglia Manzillo perse in casa 2-1. Infine l’umiliante 3-0 subito lo scorso novembre con Fortunato che fece tripletta in un quarto d’ora. A conti fatti Amaolo ha battuto i rossoblù tre volte col Pineto. La prima vittoria, infatti, fu targata Ammazzalorso.