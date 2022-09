Tabelloni e spazi elettorali insufficienti, Sciulli: modificare la norma

L’appello del presidente Anci Molise

Con una nota inviata contestualmente ai Prefetti di Campobasso e Isernia e ai sindaci dei comuni molisani, Pompilio Sciulli, presidente Anci Molise sostiene che:

“In riferimento alla situazione dei tabelloni elettorali, a parere della scrivente Anci Molise, si ritiene opportuno che le S.V. Ill.me si attivino, per quanto di competenza, al fine di chiedere la modifica dell’anacronistica norma dell’art. 2 della legge 212 del 1956.

In vero, con l’esplosione del numero dei tabelloni, tutti i Comuni sono in crisi. Nessuno ne ha a sufficienza né esistono spazi da destinare in tal senso ed è stato difficile se non impossibile trovarne altri.

Inoltre, bisogna, nell’epoca in cui liste e candidati possono farsi conoscere attraverso televisione, internet, social network eccetera, modificare la norma in questione e stabilire per esempio che nei Comuni sotto i 10.000 abitanti basta un solo sito per il posizionamento dei tabelloni in tutto il territorio comunale.

Sicuro di una cortese sensibile attenzione, rimanendo a disposizione in tal senso, porge i più cordiali saluti.