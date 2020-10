Swiss Culinary Cup: in rappresentanza dell’Italia ci sarà il molisano Lorenzo Di Bello

Il prossimo 24 novembre un giovane chef molisano parteciperà a Ginevra alla Swiss Culinary Cup in rappresentanza dell’Italia. Parliamo di Lorenzo Di Bello, nativo di Montenero di Bisaccia dove vive con la sua famiglia, ed esercita la professione nella Masseria Grande di Montecilfone gestita da Quirino e Marco Liberatore. Un traguardo importante dopo anni di studio e di lavoro sul campo al fianco della famiglia Liberatore da sempre grande punto di riferimento per i buongustai. “Lorenzo nonostante i suoi 26 anni – afferma Quirino Liberatore – ha già dimostrato grande capacità organizzativa, un buon palato e soprattutto la consapevolezza delle mantenere vive le nostre tradizioni locali in cucina. Vanta una importante esperienza maturata fuori regione, in particolare a Torino. Gli faccio i migliori auguri nella certezza che saprà farsi valere”.