Svolta storica per il Festival della Zampogna di Scapoli: ok a finanziamento e patrocinio dal Ministero della Cultura

Entusiasta il sindaco Sparacino: «Raggiunto prestigioso obiettivo, grazie soprattutto all’onorevole Lancellotta»

Svolta storica per la Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna di Scapoli. La 47a edizione in programma il 29 e 30 luglio prossimi ha ottenuto il patrocinio e un importante finanziamento da parte del Ministero della Cultura diretto dal Ministro Gennaro Sangiuliano. L’ambizione e la caparbietà dell’Amministrazione comunale nel raggiungere un obiettivo così importante e prestigioso inseguito da diversi mesi ha incontrato il supporto concreto e la disponibilità dell’On. Elisabetta Lancellotta che si è attivata immediatamente contribuendo a rendere realizzabile questo storico successo.

Con questo riconoscimento il Festival Internazionale della Zampogna rientra ufficialmente tra le manifestazioni culturali nazionali più significative che meritano l’attenzione e il sostegno del Ministero della Cultura.

Entusiasta il Sindaco di Scapoli Renato Sparacino: “Abbiamo sempre creduto che il nostro Festival meritasse un riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Cultura per il ruolo di primo piano che svolge da quasi mezzo secolo quale evento di alto valore culturale e di promozione dell’antico artigianato artistico della Zampogna. Grazie all’impegno della mia squadra che ha creduto in questa opportunità e soprattutto alla preziosa e concreta collaborazione dell’On. Elisabetta Lancellotta il prestigioso obiettivo è stato raggiunto. Io che ho avuto l’onore e il privilegio di conoscere e collaborare con il compianto Mario, papà dell’Onorevole, – continua Sparacino – posso affermare che Elisabetta ha ereditato da lui le qualità fondamentali per fare politica e cioè la serietà e la concretezza. La invito a proseguire su questa strada perché è quella giusta per risolvere i problemi del nostro Molise e per costruire le giuste opportunità al servizio del nostro territorio e dei molisani”- conclude il Sindaco Sparacino.

Il Festival della Zampogna quest’anno può contare anche sull’altrettanto importante sostegno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise grazie all’attenzione e alla sensibilità riservata agli eventi culturali dal Presidente Cannata e dal Direttore Generale Sammarone.

Con queste premesse, la 47a Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna si annuncia ricca di importanti novità che verranno ufficializzate nei prossimi giorni.