Svolta per le Carresi, l’11 febbraio verrà approvata una legge regionale in tutela di questa tradizione

Novità importanti quelle emerse nell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio a San Martino in Pensilis con il Presidente della Regione Molise Donato Toma che ha illustrato le recentissime novità in tema di tutela delle Carresi. In particolare, si è soffermato sulla proposta di legge adottata dalla Giunta regionale per quel che riguarda il benessere animale che prevede l’uso di zoccoli di ultimissima generazione per cavalli e buoi. Il riferimento è ai tratti in asfalto che avevano da sempre costituito oggetto di controversie. Viene così eliminata la costosissima ipotesi di copertura in terra di tutto il percorso asfaltato. Inoltre, la legge sarà dotata di un regolamento esecutivo che corrisponderà esattamente al disciplinare adottato nel 2015 dai Comuni di San Martino, Portocannone e Ururi e sulla cui scorta è stato adottato anche quello relativo a Chieuti. Con questo provvedimento avente forza di legge, vengono superate tutte le questioni relative all’ordinanza Martini e al benessere animale. Tale legge regionale verrà approvata nel corso del Consiglio regionale previsto per il prossimo 11 febbraio e rappresenta una svolta storica. Intanto ieri è stato anche eletto il Direttivo dell’Unione Carresi che è così composto: Pasquale Di Bello (Presidente), Mauro Tavani (vice Presidente), Vittorio Vescio (Tesoriere), Pina Di Lillo (Segretario), Giuseppe Zio, don Don Nicola Mattia, Leo Di Bernardo, Anna Maria Iannone, Maddalena Iannitti, Serena Paolucci, Pasquale Travaglini, Angela Di Iorio, Pina Tozzi, Roberto Di Bernardo, Marina De Fabiis, Giorgio Consilvio, Carmine Di Tata, Filomeno Vannella, Maria Grazia Lauriola, Nadia Primiani, Nunzia Villani, Luciano Orlando.