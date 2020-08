Svolta green per Camardo: arrivano le capsule totalmente compostabili

Camardo: Un Caffè per Natura

REDAZIONALE

“A lungo abbiamo pensato a cosa comunicare su questo redazionale, perché quando si presenta l’occasione di raccontare all’esterno chi siamo e cosa facciamo preferiamo rimanere in silenzio e lasciamo che sia il nostro prodotto a parlare di noi. In fondo siamo persone di poche parole” – Antonella Camardo

Oggi, però, qualcosa sta cambiando, o meglio, dovrebbe cambiare. Un’azienda, che sia di piccole o grandi dimensioni, ha la responsabilità e il dovere di parlare e sensibilizzare le persone a nuovi modi di consumo.

Le trasformazioni in atto, sociali o tecnologiche, individuali o collettive, locali o globali ci coinvolgono emotivamente e aumentano la nostra consapevolezza che il passaggio a una nuova era comporterà la necessità di sforzi maggiori e un‘attenzione particolare, non solo sul fronte dei processi e dei prodotti per il loro impatto sull’ambiente, ma sul modo in cui lavoriamo e con cui costruiamo relazioni con i nostri clienti e fornitori.

“In realtà questo approccio da sempre ha fatto parte della nostra Natura: quando nel 2009 abbiamo investito nel fotovoltaico, quando nel 2000 abbiamo anticipato i trend di mercato creando uno dei primi Caffè Italiani Bio Organic”.

Da 70 anni, in Molise, la famiglia Camardo segue attentamente l’intera filiera per realizzare un caffè dagli alti standard qualitativi. “Ricordo i viaggi in Sud America dove con estrema minuzia si sceglievano le piantagioni migliori e si costruivano relazioni sane e di fiducia con un ristretto numero di coltivatori. Ancora oggi mio Padre, Giuseppe Camardo, seleziona personalmente i chicchi perfetti prima che entrino in produzione; ancora oggi ci ispiriamo alle ricette elaborate da nonno Bartolomeo, che ha dedicato la sua vita a creare blend unici che rendono il caffè Camardo tra i più pregiati in Italia.

Amiamo la nostra terra e ci sentiamo responsabili della sua salvaguardia, per questo abbiamo scelto di migliorare il modo in cui produciamo e consumiamo, guidando l’innovazione verso un progresso giusto per garantire un prodotto ancora più sicuro, sano e da oggi anche sostenibile.

Con l’impegno della mia famiglia e dei nostri collaboratori abbiamo creato la prima capsula Camardo 100% compostabile, compatibile con i sistemi più diffusi.

Si può buttare nell’organico o essere utilizzata come compost. E’ Autoprotetta, per conservare l’autenticità di un caffè come appena torrefatto. E’ confezionata in un astuccio di carta riciclabile, senza un’ ulteriore busta in plastica. In progetto anche un’intera linea di prodotti BIO certificati.

Per Camardo questo è l’inizio di una nuova era aziendale in cui conserveremo la nostra passione, il nostro amore per le cose ben fatte e, ancor più di prima, metteremo al centro di tutto le Persone, le Relazioni e la Natura”.

#camardocoffee#caffèpernatura#espressogreen

https://www.instagram.com/camardo_coffee/

https://it-it.facebook.com/camardocaffe/