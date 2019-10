Svolta blu a Termoli: arriva nei rubinetti l’acqua delle fonti del Matese

Soddifatto il sindaco Roberti: «Superato un deficit strutturale durato decenni con risparmi per le famiglie e benefici per l’ambiente»

TERMOLI. «Già da dieci giorni nei serbatoi comunali arriva l’acqua del Matese. Prima di comunicare la notizia attesa da anni, abbiamo provveduto alla sanificazione degli impianti, e pertanto dai nostri rubinetti esce oggi acqua di ottima qualità. Invito la cittadinanza a berla, ma anche a saperla risparmiare». Lo ha scritto in una nota il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. «Finalmente i termolesi non berranno più acqua depurata della diga dell’invaso del Liscione, e dopo decenni la nostra città è riuscita a superare quel deficit strutturale che permetterà di garantire un risparmio economico per le famiglie, ma soprattutto ci sarà una forte riduzione nell’utilizzo di bottiglie in plastica. Mostriamo quindi anche una forte sensibilità e attenzione per l’ambiente e per una delle problematiche più impellenti degli ultimi anni. A breve, a riprova che la risorsa idrica verrà messa a disposizione di tutti – ha annunciato il sindaco – verrà installata al porto, nei pressi della scala a chiocciola, una fontanella che distribuirà acqua fredda, liscia e gassata. Ne potranno usufruire tutti i turisti, gli operatori della marineria e i cittadini che desiderano riempire bottiglie e borracce. Stiamo inoltre già pensando di dotare anche gli altri quartieri di nuove fontane dove uscirà l’acqua delle fonti del Matese. Quella del porto è un primo regalo di Molise Acque, un segnale importante che mostra un’attenzione particolare per la nostra città. Intendo infine ringraziare a nome dell’amministrazione comunale – ha concluso il primo cittadino – la Regione Molise, il presidente Donato Toma, l’assessore Vincenzo Niro, i tecnici e tutta la struttura di Molise Acque. Per la città di Termoli si tratta di un grande risultato che lascerà alle spalle le problematiche del passato».