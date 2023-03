Svolgimento delle procedure concorsuali semplificate, l’interpellanza di Stumpo e M5S Termoli

“Discariche abusive, ex cinema adriatico, comitati di quartiere, trasporto pubblico e urbano, cimitero, mensa scolastica, parcheggio multipiano, riqualificazione pozzo dolce, cementificazione diffusa, abbandono di rifiuti, eccetera eccetera, solo alcuni dei tanti temi che come opposizione abbiamo trattato e portato a conoscenza dei cittadini, ultimo dei quali quello appreso qualche giorno fa. L’esistenza di un regolamento sul reclutamento del personale approvato dalla giunta ma “a quanto pare” non passato in consiglio. Per questo unitamente a Marcella Stumpo -si legge in una nota del gruppo Movimento 5 Stelle Termoli- abbiamo depositato in data odierna una interpellanza affinché si faccia luce. Ci auguriamo di avere un’unica risposta basata sulla documentazione e non sulle chiacchiere, ossia che l’iter procedurale è stato rispettato, diversamente cosa ne sarebbe dei concorsi medio tempore banditi ed espletati? Ovviamente se le risposte non dovessero essere esaurienti, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie a tutelare i cittadini”.