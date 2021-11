Sviluppo della dorsale adriatica: “Connessione e occasione storica da non perdere”

Si è svolta questa mattina, venerdì 12 novembre, la seconda edizione di MMAP (Marche, Molise, Abruzzo Puglia ) – Nuove direzioni per unire l’Italia – un grande progetto strategico per lo sviluppo della Dorsale adriatica centro meridionale. Un protocollo d’intesa, quello di oggi, mirato a consolidare le intese in materia di trasporti e vie di comunicazione.

Il coordinamento delle Regioni ha messo al centro della discussione il processo di revisione della rete TEN-T a livello europeo e nazionale, con un focus sulla dorsale adriatica e sulle reti trasversali. Per il Molise, in rappresentanza del presidente Donato Toma, c’era l’assessore ai Trasporti Quintino Pallante che ha ringraziato il presidente Emiliano e gli altri presidenti affermando che “Questa iniziativa mette insieme in maniera sinergica le forze di quattro regioni. Quattromila molisani ogni anno si dirigono fuori dalla nostra regione per altre mete. E’ come se sparisse ogni anno un comune. Confidiamo che questa iniziativa non solo abbia quindi un sostegno economico e che dia un sostegno economico alla nostra regione, ma soprattutto conservi i nostri valori. La connessione con la Puglia, con l’Abruzzo e naturalmente con le altre regioni sarebbe un’occasione storica da non perdere anche per utilizzare i fondi del Pnrr. Serve il sostegno governativo con un affidamento di risorse, senza fare affidamento solo a un criterio numerico che ci penalizzerebbe da soli viste le nostre dimensioni”.