Sviluppare il territorio con la cultura del riuso, volge al termine il progetto “Rigenera”

Il progetto “Rigenera” volge al termine. L’Associazione CALL TO ACTION APS di Campobasso è titolare di questo progetto finanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 331/2020. Scopo del progetto è contribuire allo sviluppo nel nostro territorio della cultura del riuso come forma basilare di economia circolare.

“Piuttosto che dare vita a nuove iniziative – si legge in una nota stampa – i progettisti dell’associazione hanno fatto una scelta strategica: promuovere l’esistente perché diventi sempre più sostenibile. Il progetto infatti ha sostenuto lo sviluppo di un piccolo centro del riuso del giocattolo già esistente a Campobasso, dal nome Rigiocattolo, basato sul volontariato di alcuni cittadini. In questo centro si rigenerano giocattoli usati e si rimettono in circolo secondo criteri di economia solidale.

Rigenera termina il prossimo 31 ottobre e vede realizzata la quasi totalità dei suoi obiettivi: il consolidamento di quanto già esistente; l’inclusione lavorativa di alcuni soggetti, previa formazione; l’ampliamento dei processi di “preparazione per il riuso” ad altre categorie merceologiche; la costruzione di una community di volontari e simpatizzanti; la diffusione della cultura dell’economia circolare e della rigenerazione civica; la sperimentazione di strategie di marketing e di comunicazione”.

Il 21 ottobre 2022, dalle 18:00 alle 19:30, si terrà l’incontro conclusivo di presentazione del progetto “Rigenera” e dei suoi risultati. Chi desiderasse partecipare può recarsi presso il Coworking Inflazione Caotica, in contrada Pesco Farese 6/A, a Ripalimosani (CB).

“I cambiamenti climatici e la crescita della povertà dimostrano che i modelli economici dominanti sono inefficaci. Urge una sostenibilità integrale, in cui economia, ambiente e giustizia crescano in maniera armonica. Se al legislatore spetta il compito di incentivare questa sostenibilità, ai cittadini resta da attivarsi per anticipare il più possibile questo tempo. L’innovazione sociale e la rigenerazione civica sono quasi sempre il risultato dell’azione di volontari del terzo settore”.