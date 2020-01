Sventa il furto nel proprio appartamento e viene minacciato dai ladri

Se l’è vista brutta un giovane venafrano che ha scoperto tre malviventi che si stavano aggirando attorno alle case

Se l’è vista brutta un giovane venafrano che ieri pomeriggio, 31 dicembre, ha sventato l’ennesimo colpo dei topi d’appartamento nella zona delle case popolari. Ha scorto tre giovani sospetti che si aggiravano intorno alle case e quando li ha scacciato, urlando e chiamando aiuto, i presunti ladri lo avrebbero minacciato con delle mazze. Insomma se l’è cavata senza danni, ma l’episodio conferma che a Venafro opera stabilmente una “banda” di ladri pronti a tutto. E’ lo stesso giovane venafrano che ha raccontato quello che è accaduto ieri pomeriggio: «Per fortuna niente, sono riuscito a scappare, ma uno faceva vicino a me vieni dietro il palazzo vieni e come sono andato a girare l’angolo pel palazzo, ho visto che mi stavano correndo contro con delle mazze tutti e tre poi se ne sono scappati sulla ferrovia e lanciavano pietre, ma tu non ti preoccupare che cambierò il favore».