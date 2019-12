Svelato il mistero dell’oro sparito in chiesa. Trovato un “tesoro nascosto” (il video)

Colpo di scena a fine Messa a San Giovanni in Galdo

Una Santa Messa molto speciale quella officiata questa sera alle 18 (21 dicembre 2019) da Monsignor Bregantini a San Giovanni in Galdo. L’occasione per richiamare i parrocchiani a seguire la funzione pare fosse quella di rendere noto che finalmente era entrato in funzione l’impianto di riscaldamento, ma alla fine i presenti hanno assistito ad un vero e proprio colpo di scena.

A fine funzione è stato trasmetto su un grande monitor un video che testimonia il clamoroso ritrovamento di tutto l’oro e degli oggetti sacri che tempo fa erano spariti misteriosamente.

Circa 300 anelli d’oro, calici, un bastone del ‘700 in argento. Insomma un ritrovamento preziosissimo che pare sia stato fatto nei locali della Casa Canonica. In un armadio murato, di cui per lungo tempo non si aveva notizia, la scorsa estate è venuto alla luce questo “tesoro sacro”. Chi ha fatto materialmente il ritrovamento pare sostenga che esso fosse sommerso da immondizia ed escrementi di uccelli. Lo stupore iniziale è stato subito seguito al volersi dare da fare per ripulire e riportare tutti gli oggetti all’antico splendore. Vi invitiamo a seguire il video dove si ricostruiscono con piu esattezza tutti i particolari di questa incredibile vicenda.