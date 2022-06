Svelati i vincitori del premio “Borghi in Fiaba”

Il Premio Nazionale “Borghi in Fiaba”, indetto dai Cantieri Creativi nella VIII edizione degli incontri di arte visiva e poesia ha avuto ampia partecipazione di artisti visivi, poeti e scrittori provenienti da tutta Italia.

Per la qualità dei testi e disegni risultati tutti meritevoli” ha riferito la Presidente del Premio Antonietta Aida Caruso, non è stato facile stabilire una graduatoria. Le fiabe e i racconti, i ritmi dei versi, i disegni inviati manifestano la forte esigenza di esprimere pensieri ed emozioni in un mondo basato sul profitto che ha dimenticato il potere dell’arte visiva e della parola. Eppure ogni manifestazione di questo tipo non può che generare risonanza e speranza nel futuro.

Gli artisti della parola e gli artisti visivi hanno condiviso un po’ della loro vita, perché scrivendo e disegnando si dona sempre agli altri un po’ di se stessi.”Le opere sono state esaminate in assoluto anonimato dal gruppo critico costituito da: Per le sez. Fiabe, racconti e poesie: Laura D’Angelo, scrittrice, poetessa, docente di Lettere; Lucia Lucianetti, coordinatrice di laboratorio teatrale Il filo di Arianna, docente di Lettere; Maria Carmela Mugnano, scrittrice di teatro, poetessa.Per la sez. Disegni: Michela Della Penna, docente di pittura; Viviana De Rosa, conservazionista Beni Culturali; Antonio Narducci, critico, storico dell’arte.

La cerimonia di premiazione ci sarà il 10 agosto a San Francesco, a Termoli, alle ore 19 e, successivamente; il 24 settembre, nell’ambito delle manifestazioni della Giornata Mondiale del Turismo, ci sarà l’evento conclusivo di premiazione dei soggiorni degli ospiti in podio, la mostra e la presentazione dell’antologia “Borghi in fiaba” che raccoglierà tutti i testi finalisti in un’unica pubblicazione.