Svaligiato un distributore di benzina sulla Trignina, bottino di 7mila euro

Colpo nella notte sulla Trignina, dove i ‘soliti ignoti’ hanno sfondato il muro della cucinadel locale e penetrando poi all’interno, facendo razzia di tabacchi presso il bar ‘Baraonda’ a Sessano del Molise. L’attività commerciale, sita al km 10 della Fondo Valle Trigno, nell’area di sosta che insiste presso un distributore di carburante, è stata saccheggiata la notte di Ferragosto. I ladri hanno portato via un bottino di circa 6-7mila euro in tabacchi. Gravi i danni al locale, con un muro sfondato dai soliti ignoti per fare breccia ed entrare nella tabaccheria. Indagano i carabinieri di Carpinone e il Nucleo investigativo di Isernia.