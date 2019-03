Svaligiato il bar al bivio di San Massimo: bottino di 50mila euro

BOJANO

Sigarette, gratta e vinci e incasso della giornata: sembra essere ingente il bottino del furto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in un bar al bivio di San Massimo. A entrare in azione sono state più persone: probabilmente il colpo era stato studiato a tavolino.

I malviventi, nel cuore della notte, si sono introdotti nell’attività e hanno sottratto tabacchi, biglietti del Monopolio e denaro in contante.

Pare che il bottino sia di circa 50mila euro. Indicazioni utili potrebbero arrivare dalle immagini della video sorveglianza anche se, dai primi riscontri, i malviventi hanno agito a volto coperto. Il proprietario del bar, una volta sul posto, non ha potuto far altro che constatare il colpo e allertare le forze dell’ordine.

Al bar del bivio di San Massimo sono così arrivati i militari dell’arma della stazione di Bojano che hanno avviato tutte le indagini del caso per cercare di dare un nome ai malviventi che hanno ripulito l’attività commerciale.