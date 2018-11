Suv si ribalta e finisce nella scarpata, paura per il conducente (FOTO)

Incidente al bivio di Vinchiaturo nel primo pomeriggio di oggi (ore 15.30 di domenica 18 novembre). Per l’esattezza al chilometro 121.440 della Strada Statale 87, un Suv è uscito di strada, ribaltandosi e finendo la sua corsa nella scarpata. Le cause del sinistro, per fortuna senza conseguenze, sono al vaglio delle autorità competenti. Con molta probabilità a giocare un ruolo determinante è stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta interessando la zona in queste ore. Per gli occupanti della Kia solo tanto spavento.

Sul posto i Carabinieri di Bojano e l’Anas. Sull’arteria al momento è in vigore il senso unico alternato.

Seguono aggiornamenti