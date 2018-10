Suv sbanda e finisce in una cunetta, miracolati gli occupanti

SESTO CAMPANO

Un singolare incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla statale 85 venafrana. Un potente Suv di marca Peugeot, mentre percorreva la statale in direzione Napoli, forse per l’eccessiva velocità, si è andato a schiantare in una cunetta. Fortunatamente la resistenza dell’abitacolo è riuscita a salvare sia l’autista 50enne sia la donna che gli stava a fianco. Sul posto gli uomini della Croce Azzurra, i Carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Venafro che hanno tirato fuori gli occupanti dall’auto con le lamiere contorte.

