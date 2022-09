E’ di una persona deceduta il bilancio dell’incidente che si verificato questa sera, 20 settembre, sulla Tangenziale di Termoli. Nel punto in cui il furgone è volato dal viadotto, da tempo sono in corso dei lavori e non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. La persona alla guida è deceduta sul colpo. Le operazioni di recupero del mezzo si sono rivelate particolarmente difficoltose per la presenza di un canale e la Tangenziale è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i medici del 118, gli operatori dell’Anas e i carabinieri di Termoli.