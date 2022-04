Sono rimaste ferite per fortuna in maniera non grave le tre persone che si trovavano all’interno del Suv che nella serata di Pasqua ha investito un branco di cinghiali sulla strada per Campomarino. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi e l’uomo alla guida del Suv non è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasferito i tre occupanti in pronto soccorso per accertamenti.