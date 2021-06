Suv esce fuori strada e finisce in una concessionaria

Rocambolesco incidente stradale sulla statale 158 della Valle del Volturno. Un Suv Maserati, condotto da un automobilista di origine campana, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada, terminando la sua corsa fuori controllo nel piazzale di una concessionaria di auto, investendo e danneggiando diverse macchine parcheggiate nel piazzale della rivendita. Illeso il conducente della Maserati e fortunatamente anche il concessionario, che stava lavorando all’interno del suo ufficio. Sul posto i Carabinieri per accertare l’esatta dinamica del rocambolesco incidente.