Sussurri e grida da Roma, Lancellotta e Tartaglione se la giocano

Centrodestra in forte agitazione per il primo governo in “rosa” italiano. Mai una donna è stata presidente del consiglio e Giorgia Meloni passerà alla storia per essere stata la prima premier italiana. La composizione del nuovo governo però interessa indirettamente anche il Molise, per la duplice veste assunta da Elisabetta Lancellotta, neo deputata di Forza Italia, ma anche componente del Consiglio Nazionale del CONI. Come tutti sanno, ogni anno il CONI gestisce circa 500 milioni di euro, soldi che arrivano dal Governo e, fino a ieri, a rappresentare lo sport nel Governo Draghi c’era Valentina Vezzali, campionessa olimpica che, però, non è stata rieletta. Ed ecco che si apre lo spiraglio per l’isernina Lancellotta di entrare al governo, come ministra o sottosegretaria allo Sport. La spingerebbe fortemente Malagò, ma anche la stima che ha per lei la stessa Meloni. Discorso diverso per Annaelsa Tartaglione, l’ex deputata Azzurra non è stata rieletta, ma Forza Italia, in Molise, ha percentuali di gran lunga superiori alla media nazionale e questo potrebbe favorirla con un ripescaggio in “zona Cesarini”, ovvero un incarico governativo, o da consulente, in uno dei ministeri che andranno a Forza Italia.

Fin qui gli spifferi romani, per il Molise, invece, poche le novità. Pochissime. L’impressione generale è che Toma resterà saldo in sella fino ad aprile, con l’ulteriore possibilità offertagli dalle norme di votare entro sessanta giorni. Quindi non si può neanche escludere il voto a giugno. Restando in tema di politica regionale, una notizia sicura c’è ed è quella che Francesco Roberti non sarà più il candidato presidente di Forza Italia. Le indiscrezioni parlano di una Tartaglione e di un Cavaliere letteralmente inviperiti, dopo l’ammissione pubblica, fatta dal sindaco di Termoli, di aver votato al Senato per il candidato di Fratelli d’Italia e non per quello di Forza Italia. Un errore imperdonabile e gli Azzurri più arrabbiati dicono che Roberti la pagherà cara (politicamente) e farebbe meglio a cambiare partito, prima che lo espellano da Forza Italia. Rischierebbe anche come sindaco, perché le acque del Centrodestra a Termoli si stanno agitando. (Redis)