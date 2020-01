Susanna Cassuto Evron intervistata, tramite email, dagli alunni dell’ITE

Cara Susanna… Ma chi è Susanna?

Mi chiamo Susanna Cassuto e sono nata a Firenze.

Adesso vivo in Israele, risiedo in un kibbutz, che è un piccolo villaggio agricolo, il mio kibbutz è di fronte alla striscia di Gaza.

Ci può parlare dei suoi genitori?

Mio padre Nathan Cassuto frequentò contemporaneamente e con eguale successo la Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze ed il Collegio Rabbinico Italiano di Firenze.

Conseguì il titolo di “maskil” nel 1928. Il maskil è una figura religiosa ebraica con capacità, ruoli e compiti definiti all’interno della Comunità del popolo ebraico; il termine Maskil può essere tradotto letteralmente con il significato di Sapiente, poi continuò i suoi studi e nel 1939 conseguì il titolo di chacham hashalem che significa rabbino.

Si laureò in medicina nel 1933, specializzandosi in oculistica nel 1937.

La sua carriera in campo medico però venne stroncata dalla promulgazione delle leggi razziali fasciste nel 1938, che gli negarono il passaporto proprio nel momento in cui gli era stata offerta una borsa di studio per recarsi presso il Rockfeller Institute a New York.

E sua madre?

Mia madre, Anna Di Gioacchino, era maestra di lingue e si occupava di noi tre bambini: io Susanna, David e Daniel, il più piccolo.

La nostra famiglia era molto estesa: a Firenze vivevano anche una bisnonna, fratelli e sorelle dei nostri nonni, fratelli, sorelle e cugini dei nostri genitori.

La sua famiglia viveva a Firenze, ma che cosa accadde con l’invasione tedesca?

Mio padre, in seguito alle leggi razziali emanate nel 1938, fu costretto a non esercitare più la sua professione di medico oculista.

Tanti ebrei furono privati dei loro diritti, non poterono più lavorare nelle amministrazioni pubbliche, insegnare o studiare nelle scuole e università italiane, far parte dell’esercito, gestire alcune attività economiche e commerciali che il fascismo giudicava “strategiche” per la nazione.

In questa situazione particolare mio padre, che era stato nominato nel Giugno 1943 Rabbino Capo della comunità Ebraica Fiorentina, riuscì a dar vita ad un comitato per aiutare i suoi fratelli correligionari a nascondersi, a trovare posti di rifugio, a procurarsi documenti falsi.

E per Lei cosa significò?

Io avevo solo sette anni e non ero in grado di comprendere che cosa stava succedendo.

Di fronte a quegli improvvisi cambiamenti, come riuscì ad accettare che ai bambini era proibito ascoltare e partecipare ai discorsi dei grandi e quali strategie usò per mettere a tacere la sua normale curiosità di bambina?

Lo accettavo, siccome quella era una norma comune. Non mettevo a tacere la mia curiosità e cercavo di orecchiare e capire di cosa parlavano gli adulti.

Succedeva spesso che capivo tutto a rovescio.

Oggi che i bambini sono al corrente di tutto e possono fare domande, accadono meno errori nel capire i fatti della vita.

In quel periodo la sua vita cambiò totalmente, quale grande episodio, invece Le regalò tanto gioia?

La nascita di una sorellina Eva, una bambina dolce e bellissima.

Intanto emerse la necessità di fuggire, con la sua famiglia dove eravate nascosti?

Inizialmente nel Convento della Calza, a Firenze, e fummo anche costretti a cambiare i nostri nomi.

Ci si spostava velocemente da un luogo ad un altro, nel tentativo di cercare rifugi sempre più sicuri.

Ricordo ancora il freddo di quel periodo, era novembre.

Cosa accadde poi?

Non solo non sapevamo più niente di nostro padre, ma poi all’improvviso ci ritrovammo anche senza nostra madre e poi anche noi fratelli, fummo separati e io mi ritrovai in un orfanatrofio gestito dalle suore.

Per fortuna con me c’era anche la mia cuginetta Sara e anche lei aveva dovuto cambiare il suo nome, adesso era Emilia, mentre io ero diventata Paola.

Come ha fatto a sopravvivere a sette anni senza più punti di riferimento e senza una casa stabile?

Prima di tutto ero con Sara, la mia cuginetta e questo mi dava un pò di conforto.

La mia famiglia mi aveva nutrito con amore e mi aveva insegnato ad essere responsabile, siccome ero la più grande. Questo fu il fattore che mi aiutò a sopravvivere.

Che cosa fu costretta a fare in quel periodo?

Fummo costrette a mangiare cibi che erano vietati agli Ebrei e a pregare in chiesa.

Ma la sera prima di addormentarmi, andavo nel lettino di Sara e le dicevo: Ricordati che non sei Emilia, sei Sara, sei Ebrea e non raccontarlo a nessuno”.

Mi sentivo molto responsabile nei confronti di Sara.

Chi Le ha dato la forza per prendersi tale responsabilità?

Tutto quello che avevo passato mi aveva fatto divenire una bambina adulta, non avevo bisogno di farmi forza per essere di sostegno ai miei parenti più piccoli.

Il giorno del suo ottavo compleanno, cosa accadde?

Era l’8 maggio del 1944, non potrò più dimenticare quella data.

Finalmente lasciammo l’orfanatrofio e io fui ospitata da una famiglia di partigiani e lì mi occupavo di una bambina di tre anni.

E dopo un pò mio nonno Dario mi riportò a casa, assieme a nonna Emma. Che giornata fu quella!

Dopo qualche giorno, le truppe dei liberatori entrarono a Firenze e per noi la Guerra e la paura erano finite.

Dopo la liberazione di tutta Firenze, cosa rimase della sua famiglia?

Ci ritrovammo in tanti, ma della mamma Anna e di papà Nathan non c’era nessuna traccia.

Poi seppi che papà e mamma erano stati deportati nel campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia.

Mio padre non tornò mai più e fu fucilato il 22 gennaio del 1945.

Dalle tante testimonianze che abbiamo avuto, abbiamo saputo che anche lì in quel luogo di efferatezze e di barbarie, mio padre seppe infondere fiducia e speranza a tutti coloro che avevano bisogno d’aiuto.

Come riuscì in un solo giorno a gestire la gioia di sapere che sua madre stava tornando a casa e la tristezza di apprendere della morte di Eva, la sua sorellina?

Prima di tutto ci dissero di scrivere a nostra madre che era salva e si trovava in Italia. Così mio fratello David ed io scrivemmo una lunga lettera con tanto entusiasmo.

Ingenuamente credevamo che Eva fosse con la mamma, infatti nella lettera chiedevamo informazioni sulla nostra sorellina.

Le zie e la nonna vedendo le nostre domande ci dissero di riscrivere la lettera e ci diedero la triste notizia che loro sapevano da tempo: a quattro mesi Eva si era ammalata di polmonite ed era morta.

In quel momento la gioia si mutò in lutto e tristezza.

Nell’ incontro con sua madre, perché i suoi occhi l’hanno così impressionata?

Gli occhi della mamma, pensandoci tanti anni dopo, parlavano, i suoi occhi erano pieni di ricordi ed era quasi come se mi raccontassero tutto l’orrore che aveva visto e subito.

Cosa accade poi a sua madre?

Mia madre che era stata liberata dagli Americani a Teresinshtat, nel novembre del 1945 tornò in Israele, ma poi morì il 13 aprile 1948, durante un attacco ad un convoglio medico durante la guerra d’indipendenza d’Israele.

Perché il 14 maggio del 1988 rappresenta per tutta la sua famiglia una data importante?

Con decreto del 14 maggio 1988 il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga dispose il conferimento della medaglia d’argento al merito civile alla memoria del dott. Nathan Cassuto, con la seguente motivazione:

«Incurante del pericolo al quale esponeva la propria vita, non esitava a prodigarsi nell’assistenza morale e materiale in favore degli ebrei, vittime della persecuzione razziale. Catturato dai nazisti, veniva deportato nei campi di concentramento, dove fu ucciso insieme ad altri prigionieri. Splendido esempio di umana solidarietà e di elevate virtù civiche. – Febbraio 1945, Gross Rosen. »

Mentre il Comune di Firenze ha dedicato una piazzetta a mio padre, Largo Nathan Cassuto.

Noi pensiamo di dover essere grati al maestro Yona Kaz che aveva assegnato un compito particolare a suo figlio Yaval, cioè di raccontare la storia della sua famiglia, non crede anche Lei?

Certo che io devo essere grata al maestro Yona Kaz per il compito che aveva assegnato a Yuval siccome per la prima volta ho raccontato la mia storia ai miei figli. Ma credo che anche senza quella spinta sarei arrivata a raccontare la mia vita, dopo che mia zia Hulda, essendo già avanti con gli anni, mi affidò tale compito.

Anche per questa ragione decise di scrivere il suo libro, e anche perché suo nonno aveva consigliato a sua madre “Cara Anna, non scrivere, dimentica”?

Ho preso la mia decisione di scrivere un libro di memorie per lasciare alle future generazioni la mia storia, anche pensando al fatto che quando sarò più anziana non potrò viaggiare per condividere la mia testimonianza e così al mio libro affiderò la mia voce.

Non nutre sentimenti di odio e di vendetta per la ferocia nazista?

La mia risposta: mai la vendetta, oggi la mia famiglia è composta di 152. Qualcuno voleva sterminarci?

Questa è la mia risposta.

Infine voglio concludere con una parola di gratitudine e ringraziamento verso tutte le persone buone che hanno rischiato la vita per salvarci.

Perché credo che tutti quelli che hanno messo la loro vita a repentaglio per salvare persone innocenti e perseguitate, sono quelli che hanno illuminato il mondo che era pieno di malvagità con la luce della bontà. Chi dopo la Shoah ha perso la fiducia nell’uomo, la può recuperare guardando ai Giusti.

Grazie ragazzi delle vostre domande e del vostro interesse, spero che continuerete ad essere vigili e ad avere sempre gli occhi aperti.

Un grazie di cuore alla vostra professorressa Italia Martusciello che ho avuto modo di conoscere a Gerusalemme e che sicuramente arricchisce la vostra vita di valori positivi.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Gramazio ha particolarmente apprezzato l’attività di ricerca svolta dagli alunni al fine di promuovere la salvaguardia dei valori e dei diritti umani e la difesa della sacralità della vita, attraverso la pratica quotidiana della cultura delle memoria.