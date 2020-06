Surroga, il Pd: “Il consiglio dei ministri dichiara illegittima la manovra di Toma”

“Il Consiglio dei Ministri – si legge in una nota del Pd – ieri pomeriggio ha rilevato problemi di legittimità nella legge di stabilità 2020 della Regione Molise.

Il problema è relativo all’articolo sulla surroga dei consiglieri agli assessori eletti e l’impegno assunto dal Presidente Toma ad abrogarlo, in Consiglio regionale, per superare gli evidenti profili di incostituzionalità.

Quali saranno le conseguenze legislative e politiche?

Ne parliamo questa mattina, venerdì 26 giugno alle 11.00, agli organi di Stampa in conferenza nella sede del Pd a Campobasso e tratteremo anche importanti novità in tema di Sanità”.