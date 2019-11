Surroga consiglieri regionali: maggioranza battuta

L’iscrizione a ruolo non è passata poiché in aula non c’era il numero di consiglieri richiesti

I Cinque Stelle, durante i lavori del consiglio in programma quest’oggi, poco prima delle ore 18 (martedì 5 novembre), hanno chiesto con una procedura d’urgenza di iscrivere a ruolo la discussione riguardante l’istituto della surroga: chiedendone l’eliminazione o, in alternativa, prevedere la surroga a invarianza di spesa (cioè se si svuole mantenere in piedi il meccanismo per cui il consigliere che diventa assessore lascia il posto al primo dei non eletti della stessa lista, ciò deve avvenire senza aggravio di costi). La maggioranza guidata dal presidente Toma è andata sotto ma serviva la maggioranza del consiglio e poiché c’erano degli assenti in aula (solo 8 i presenti) la richiesta di iscrizione non è passata.