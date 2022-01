Superstrada Fresilia, Frosolone e Agnone chiedono incontro urgente con Regione e Provincia

Frosolone il quarto centro più grande della provincia di Isernia rischia di restare tagliato fuori dai collegamenti con le superstrade Bifernina e Trignina. La Regione, infatti, a causa dei ritardi addebitati alla Provincia di Isernia per la modifica dei vincoli ambientali e la definizione delle procedure tecnico-burocratiche, starebbe ipotizzando la revoca e la riprogrammazione del finanziamento da 40 milioni assegnato per l’appalto del terzo lotto della Fresilia: il collegamento Frosolone, Civitanova del Sannio, Trignina.

Non sarebbero state attivate dalla Provincia di Iserniané la richiesta per variare, nè quella permodificare gli obblighi ambientali. Questa la versione della Regione, tanto che i sindaci di Frosolone e Agnone hanno chiesto l’immediata convocazione di un tavolo tecnico con Regione e Provincia per sbrogliare l’intricata matassa che potrebbe penalizzare entrambi i comuni. Da Agnone, infatti, si potrebbe raggiungere Campobasso attraverso la Trignina e poi la Fresilia, qualora questa venisse completata.

Il problema dei vincoli ambientali sta nel tracciato da Duronia fino a Bagnoli del Trigno: un’area vasta, sottoposta a vincolo paesaggistico, per la quale non sarebbe stata avviata alcuna procedura di richiesta di variazione del tracciato o di modifica degli stessi vincoli non solo regionali, ma anche derivanti da norme statali. Motivo per il quale, stante l’assenza di questa richiesta formale, che per la Regione avrebbe dovuto essere avanzata dalla Provincia, i fondi destinati alla Fresilia potrebbero essere riprogrammati, perché non si può correre il rischio di perderli.

Il terzo lotto interessa un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e impedisce di fatto i collegamenti sollecitati da Frosolone e Agnone che vedono nella loro realizzazione un’opportunità di sviluppo imperdibile: sarebbe davvero la fine dell’isolamento di cui soffrono le aree interne, uno sbocco importante per la zona dell’alto Molise che guarda con interesse a quella congiunzione con la costa adriatica e l’autostrada alla quale può accedere al momento solo percorrendo una serie infinta di curve e tornanti, che d’inverno diventano pericolosissimi, perché attraversano aree boscose ad alte quote, fino a raggiungere la Sangritana e poi l’Adriatico.