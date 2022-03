Supermercati presi d’assalto e scaffali vuoti, sabato di ordinaria follia a Campobasso

Lunghe code per la benzina e scorte di sigarette: un allarme, al momento, ingiustificato

Al primo, timido, segnale di sciopero degli autotrasportatori e di conseguente possibile, molto eventuale, mancanza di alcuni beni, i campobassani sono andati in tilt. Come succede ogni volta. Come successo anche durante il primo lockdown. Hanno letteralmente assaltato i supermercati facendo incetta di ogni bene. Carrelli strapieni e scaffali vuoti.

Scene di ordinaria follia collettiva sono andate in onda nelle grandi catene di distribuzione alimentare del capoluogo. Per timore, evidentemente infondato, di restare senza cibo. I beni più gettonati sono stati olio di semi, pasta e passato di pomodori. Come evidenziano le nostre immagini, scattate al Conad (Centro del Molise) all’ora di pranzo, gli scaffali della pasta e dell’olio di semi sono stati completamente svuotati. Per quanto riguarda l’olio di semi, come avviene anche in altre zone d’Italia, è previsto il razionamento, vale a dire l’acquisto di massimo due bottiglie per volta. Ma è l’unico bene per il quale esiste un rallentamento nel reperimento. Che non vuol dire che a breve non sarà più disponibile. Ad ogni modo questa mattina i campobassani hanno fatto incetta di generi alimentari.

Discorso simile per la benzina. Il paventato sciopero ha spinto gli automobilisti a lunghe code per assicurarsi il pieno. E primi segnali di insofferenza si sono registrati anche presso i tabaccai. Fumatori incalliti hanno fatto scorte di bionde per il timore che non arrivino nei prossimi giorni.

Insomma una situazione d’allarme generalizzato che crediamo, in questo particolare momento, sia ancora ingiustificato. red