Supermercati presi d’assalto a Campobasso, una cassiera: “E’ una follia”

La testimonianza: “Stanno facendo scorte di agnello e uova di Pasqua”

Supermercati di Campobasso presi d’assalto negli ultimi giorni. E’ la testimonianza, quasi un grido d’allarme, di un cassiera che lavora in un centro della grande distribuzione nel capoluogo di regione. “Stiamo registrando un grande afflusso di gente, tantissime persone che stanno facendo scorte per Pasqua, come se dovessero festeggiarla in famiglia. Super gettonati agnello e uova di Pasqua. Sinceramente – riferisce – siamo sconcertati. Sia per il grande afflusso di questi ultimi giorni, e non osiamo immaginare cosa possa succede la prossima settimana, sia perché la spesa fa prefigurare in qualche modo una rimpatriata in famiglia”. Una vera e propria follia, aggiungiamo noi. Proprio nel momento in cui i contagi in Molise stanno subendo un’impennata, registrare questi comportamenti sconsiderati non fa certamente ben sperare. E’ evidente, ma è anche quello che prevedono i decreti, che bisogna restare a casa. Per tutelare la salute che è il bene principale, la Pasqua può aspettare.